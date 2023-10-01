جميلة إسماعيل: جزء أساسي من قرار ترشحي أن نستعيد علاقتنا بالقطاعات الشعبية

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أحمد جودة - القاهرة - لم تستطع جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور والمرشحة المحتملة للرئاسة، مقابلة أحد من النواب خاصة وأن الجلسة الافتتاحية كانت قصيرة وانتهت قبل الساعة 12 ظهرًا، ومن ثم غادر النواب، وعلى ذلك أكد لها الأمين العام المستشار أحمد مناع، أنها من الممكن أن تأتي مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل خاصة وأن النواب لن يكونوا متواجدي بالمجلس غدا الاثنين، وذلك بعد حصولها على موافقة لزيارة مجلس النواب من أجل حثهم على تزكيتها في انتخابات الرئاسة المقبلة.



وقامت جميلة إسماعيل المرشحة للرئاسة، بجولة في اليوم السادس بين مكاتب الشهر العقاري في وسط وجنوب القاهرة، وقالت لأعضاء حملتها: "معركة التوكيلات الشعبية بوابة هي الأهم والأخطر لأنها تشرك قطاعات شعبية واسعة تم تهميشها وتغييبها عبر سنوات بعدما تم السيطرة على المشهد السياسي لإلغاء السياسة بالكامل".



وأضافت إسماعيل: "جزء أساسي من قرار ترشحي ومشاركتي في هذه الانتخابات أن نستعيد علاقتنا بالقطاعات الشعبية بكل أطياف المجتمع المصري وأن نكون سببًا في عودة اهتمامهم بالسياسة ومشاركتهم اليوم هي علامة أساسية للديمقراطية والتغيير عكس نظرة السلطة لها باعتبارها عرس التوكيلات والصناديق".