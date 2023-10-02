وزارة العمل :الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ”نصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:30 صباحاً - أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين عن أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ،وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023 ،فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .

وقال "شحاتة"، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي ..

وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال وشعب مصر، والقوات المسلحة الباسلة، مؤكداً أن هذا النصر المجيد أعاد للأمة المصرية إكتشاف قدراتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات بما يقدمه أبناءها من تضحيات وبطولات.. وبحسب البيان الصحفي أصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة،ود. حنان احمد علي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ،وذلك لوضع احكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.