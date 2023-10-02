حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - أعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية

فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق فى المبنى.

وكان قد نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية امن الإسماعيليه حريق مديرية امن الإسماعيليه

حريق مديرية أمن الإسماعيليه حريق مديرية أمن الإسماعيليه