الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتجنيس 21 مواطنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 11:23 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1684 لسنة 2023، بالسماح لـ21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

مادة 1 - يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطناً (أولهم/ مؤمن أيمن شحاتة سيد أحمد - وآخرهم السيد / تميم كمال صلاح الدين أحمد دراز) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وذلك بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم أحمد فتحى محمد طه أحمد شاهين - وآخرهم السيد تامر سعيد محمود سليمان عرابي المدرجة

أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية