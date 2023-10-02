نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يثمن نجاح زيارة البعثة البريطانية التعليمية والترويجية لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات اللقاء الختامي لزيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، بحضور الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وقدسي رشيد نائب السفير البريطانى بالقاهرة، ود. رشا كمال الملحق الثقافي بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ولفيف من قيادات الوزارة.

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، التي تعكس أواصر الصداقة بينهما، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات البريطانية في استحداث برامج وتخصصات جديدة تتطلبها سوق العمل، لافتًا إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، موضحًا نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

وثمن الوزير نجاح زيارة البعثة البريطانية لمصر وإبرامها العديد من مذكرات التفاهم وإجراء العديد من الزيارات الميدانية للجامعات المصرية، وفتح مجالات الاستثمار في التعليم أمام الجامعات والشركات البريطانية، مؤكدا أن مصر تعد سوقًا مهمة ومتنامية لفرص التعليم الدولي، في ظل توافر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أفرع للجامعات العالمية بمصر، بهدف تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل العلوم والمعرفة وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي والحصول أيضا على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع بجمهورية مصر العربية.

كما ثمن الوزير دور المكتب الثقافي المصري بلندن في التنسيق والإعداد لزيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، وكذلك المتابعة المستمرة لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية.

ومن جانبه أشاد الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بنتائج زيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، لافتًا إلى أن الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع في إتاحة التعليم العالي، ومواكبة الزيادة في عدد السكان، وذلك في إطار دعم د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لكافة خطط تطوير التعليم العالي وفتح المجال أمام الاستثمار في التعليم العالي بمصر، موضحًا أن الجامعات الجديدة تُركز في برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يُلبي أولويات الدولة، واحتياجاتها في مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.



ومن جانبها أكدت د. رشا كمال على أهمية تعزيز الشراكات بين مصر وبريطانيا خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تبادل الخبرات، مشيرة إلى حرص المؤسسات التعليمية ببريطانيا على عقد شراكات مع مؤسسات التعليم العالي في مصر، من خلال التعليم عبر الحدود بين البلدين، لافتة إلى تشجيع الجانب البريطاني للشراكة والاستثمار بمصر من خلال إنشاء أفرع للجامعات البريطانية في مصر أو منح درجات علمية مشتركة، أو تعزيز التبادل الطلابي والأبحاث العلمية المشتركة.



وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة كامبريدج البريطانية؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى والتدريب بين الجانبين.



وقع مذكرة التفاهم عن المجلس الأعلى للجامعات، د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس، ومن الجانب البريطاني، البروفيسور/ دارين بيريت مدير الاعتراف والتربية بجامعة كامبريدج، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الأكاديمى بين الطرفين في مجالات التدريب والتعليم والابحاث التطبيقية، وكذلك التعاون في التعلم والتطوير المهني فيما يتعلق بمنهجية التقييم وأساليب التعلم، كما شملت المذكرة دراسة اعتراف المجلس الاعلى للجامعات ببعض أنواع الشهادات التي تمنحها جامعة كامبريدج في مجال تعلم اللغة الانجليزية.



وشهد اللقاء كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بدر وجامعة كانتربري كرايست تشيرش، ووقع علي المذكرة الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر، وعن جامعة كانتربري الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعاون والعلاقات الدولية، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين في مجالات تدريس مناهج معتمدة من نظام جودة التعليم البريطاني في جامعة بدر، مما يتيح للخريجين الحصول على شهادة إتمام الدراسة الجامعية من جامعة كانتربري كريست تشيرش، وكذلك التعاون في مجال تدريب المعلمين وتأهيلهم للحصول على شهادة المعلم المؤهل دوليًا (IQTS) التي تمنحها الحكومه البريطانية.



وشملت المذكرة التعاون في برامج تنمية المجتمع وتبادل الطلاب والباحثين، بما في ذلك برامج التبادل الطلابي والمنح الدراسية، والتعاون في مجال البحث العلمي، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والمشاريع البحثية المشتركة والتعاون الصناعي مع الشركات العالمية في بريطانيا.

شهد اللقاء حضور د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د.محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية، د.عبير الشاطر مساعد الوزير التعليم العالي للشئون الفنية، د. شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء