"المرأة صانعة الأبطال.. شريك في تحقيق النصر" ندوة صالون المرأة بنقابة الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة دعاء النجار عضو مجلس النقابة، في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء، ثاني ندوات صالونها الأسبوعي، تحت عنوان "المرأة صانعة الأبطال..شريك فب تحقيق النصر".

قالت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، إن الندوة سوف تناقش غدًا الدور العظيم للمرأة أمًا وزوجةً، ومناضلة في حرب أكتوبر، علاوة على دورها الوطني الممتد فب صناعة وإعداد الأبطال الذين ضحّوا بأرواحهم الطاهرة، فداءً للوطن في مواقعهم المختلفة.

وبتحدّث في الندوة الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومن أسر الشهداء، السيدة نهلة أحمد ابنة الشهيد البطل مُقدّم أحمد حسن أحد أبطال سلاح الدفاع الجوي بحرب أكتوبر المجيدة، والسيدة هيام حامد أرملة الشهيد البطل رائد طيار سليمان ضيف الله أحد أبطال حرب أكتوبر، والسيدة صباح يوسف والدة الشهيد الرائد وائل كمال الذي استشهد في أحداث مطار العريش عام 2017، ضمن كتيبة الأبطال 103 صاعقة كتيبة العقيد أركان حرب “أحمد منسي”.

ونوّهت مقرر اللجنة أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات حول دور المرأة في حرب أكتوبر وما بعدها، من معارك وأزمات، كعمود الخيمة بالنسبة للمجتمع، فهي صانعة الأبطال والحامية لجبهة الأمان الأسري والإنساني.