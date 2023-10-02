وزيرة التضامن: وحدات التضامن في الجامعات تضمن عدم انفصال شبابنا عن مشكلات المجتمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 04:37 مساءً - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن وحدات التضامن الاجتماعى فى الجامعات تضمن عدم انفصال شبابنا عن مشكلات المجتمع ولتنمية حس التطوع لديهم.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر حكتاية وطن: في 2014 العدالة الاجتماعية كانت مطلبا أساسيا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذى كان يوجه دائما بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار في البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا في الوطن.