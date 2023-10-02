بحضور عدد كبير من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس .. مسيرة حاشدة لإدارات الجيزة التعليمية احتفالا بنصر أكتوبر ودعم الرئيس السيسى..صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 04:37 مساءً - انطلقت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في مسيرة حاشدة، للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بحضور عدد كبير من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ورفع المشاركون في المسيرة، والتي انطلقت من أمام مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وتستمر حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية التي تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت، وهتافات "تحيا مصر" ويحيا السيسي".