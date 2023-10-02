الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية فكرة لتغيير نمط العمل بالأجهزة المختلفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة كفكرة وليست وجاهه حضارية واجتماعية، وهذه الفكرة تعني أن الدولة تحاول تغيير نمط وأسلوب عملها بأجهزتها المختلفة.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال اجتماعه بوزراء الحكومة المصرية بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كان ممكن الكلام ده نعمله داخل الوزارات في وضعها القديم، لكن ديما أقول إن الجديد تحط فيه أنظمة ومسارات أكثر نجاحا من إنك تعمل تعديل على الواقع الموجود".