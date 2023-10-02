مئات الآلاف بالمنصورة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، تنظيم عدد من المسيرات الحاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع المئات من جميع الأطياف بمحافظة الدقهلية أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.