مسيرة اللجنة النقابية بقصر العينى تصل ميدان الجلاء لمناشدة الرئيس السيسى بالترشح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - وصلت قبل قليل مسيرة قادمة من مستشفيات قصر العينى تضم أعضاء اللجنة النقابية بمستشفيات جامعة القاهرة إلى ميدان الجلاء، لمطالبة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما وصلت مسيرات عديدة للجان النقابية بالشركات والفنادق إلى ميدان الجلاء بالجيزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح.

ويشارك فى الفعالية الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات، إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصورا للرئيس السيسى وعلم مصر، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.