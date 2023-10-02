المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يجتمع بعدد من الباحثات والناشطات بقضايا المرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - اجتمع المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، بعدد من الناشطات والمهتمات بقضايا المرأة.

حملة المرشح المحتمل فريد زهران (1) حملة المرشح المحتمل فريد زهران (1)

حملة المرشح المحتمل فريد زهران (2) حملة المرشح المحتمل فريد زهران (2)

ودار الحوار خلال اللقاء، حول الأسباب التي دفعت فريد زهران لإعلان ترشحه في انتخابات الرئاسة، وبرنامجه ورؤيته حول عدد من الموضوعات والقضايا الملحة التي تهم المرأة المصرية وتؤثر على الأسرة ككل.

كما دار نقاش حول قضايا العنف والتمييز ضد النساء، وكيف يمكن علاجها عن طريق التشريعات بالإضافة لتوعية المجتمع.

وتناول اللقاء حوارا حول موقف المرشح الرئاسي المحتمل، من إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقانون العنف الموحد، وحماية المبلغين، واتفاقيات حماية المرأة العاملة.

وطالبت الناشطات المشاركات في الاجتماع بالاهتمام بملف السجينات والمحبوسات على ذمة قضايا رأي وضرورة زيادة عدد المفرج عليهن وتضمين قوائم العفو أعداد أكبر من السجينات.

جدير بالذكر أن أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عقدت اجتماع سابق مع عدد من ممثلات الأحزاب والسياسيين، حول مطالب المرأة من الرئيس القادم.