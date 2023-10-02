وزير الداخلية: جماعة الإخوان تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنه خلال عام 2013-2014 شهدت مصر 260 عملا إرهابيا استهدفت كل مقدرات الدولة، ومن بنيها مقرات ومنشآت وزارة الداخلية وشهدت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أنه كان هناك موجة شديدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت تهريب كل ما يمثل مرفق وممتلكات للمواطن في هذا الوقت، وأيضا كان العنف يشمل التخريب والإتلاف والحرق وإطلاق النار العشوائي على المواطنين.

وتابع وزير الداخلية :"ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال تلك الفترة أن جماعة الإخوان تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية، وهى الحاضن للفكر المتطرف على المستوى المحلى والإقليمى.