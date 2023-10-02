أهالى الفيوم يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - شهد ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم، احتفالات للمواطنين بالطبل والمزمار بانتصارات أكتوبر المجيدة، وردد المواطنون خلال الاحتفالات هتافات للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت شهدت محافظة الفيوم مسيرات حاشدة إنطلقت من مختلف شوارع وقري المحافظة وصولا إلي ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم للاحتفال بانتصارات أكتوبر، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال جمال قطب أحد مواطني محافظة الفيوم إن خروج المواطنين في هذه المسيرات الحاشدة يعكس الإحساس بالمسؤلية وتقديرهم للرئيس وحرصهم علي استمرار الاستقرار والأمن واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها.