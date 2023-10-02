أخبار مصرية

السيسي: السياسة الخارجية والسياسة الأمنية الداخلية تعتبر وجها لمصر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه وجه فى عام ٢٠١١ بالانتباه لتفكيك الروابط المصرية، قائلا: "حينها قلت انتبهوا للدولة المصرية لأن الروابط بتاعتها اتفككت".

وأكد الرئيس أن السياسة الخارجية والسياسة الأمنية الداخلية تعتبر وجها لمصر.

كما أكد الرئيس أن استهداف المؤسسات المصرية فى عام ٢٠١١ كان يهدف لتفكيك الدولة.

جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن..بين الرؤية والإنجاز" التى يشهدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يختتم فعالياته اليوم الإثنين، و يعقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتي المجالات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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