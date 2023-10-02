شاهد.. احتفالية بنصر أكتوبر ومطالبة السيسى بالترشح في الممشى السياحى بالغردقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:32 مساءً - شهدت منطقة الممشى السياحى بمدينة الغردقة، مساء اليوم الاثنين، توافد المئات من المواطنين للمشاركة فى احتفالات أكتوبر المجيدة والحشد لتأييد الرئيس فى الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات.

ووصل المواطنين إلى منطقة الحفل رافعين الإعلام المصرية وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغانى الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسى قاد مصر لبر الأمان ووضعها فى مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة فى كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.