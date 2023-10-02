وزير الداخلية: نعمل على نشر قواعد حقوق الإنسان بين كل كوادر الشرطة بشكل فعال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:32 مساءً - أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنهم استحدثوا منظومة الملصق الإلكتروني وحافظوا على الهوية البصرية أثناء إنشاء عدد من أقسام الشرطة بالعديد من المحافظات، فضلا عن التوسع في منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار اللواء محمود توفيق، خلال كلمته بجلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، إلى أنه تم استحداث وحدات متنقلة لخدمات تجديد التراخيص ونحاول توظيف التكنولوجيا الحديثة للتسهيل على المواطنين بتوظيف التكنولوجيا بشكل فعال.

وتابع: "هناك تفاعل جيد من المواطنين مع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة"، مشيرا إلى أن العنصر النسائي أثبت نجاحه في مجال العمل الشرطي، كما نعمل على التطوير الدائم لمناهج أكاديميات الشرطة وندعم العنصر النسائي في الوزارة"، ونعمل على نشر قواعد حقوق الإنسان بين كافة كوادر الشرطة المصرية بشكل فعال.