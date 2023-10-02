مسيرة حاشدة ببورسعيد تتطالب الرئيس السيسى للترشح وللاحتفال بنصر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:32 مساءً - نظم الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة، اليوم الاثنين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأنطلقت المسيرة التي شارك بها المواطنون بالسيارات والدراجات الهوائية ومشيًا على الأقدام من أمام مسجد السلام نطاق حي الشرق مرورا بشارع طرح البحر حتى حديقة المنتزة.

وحمل المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات: "تحيا مصر، سيسي رئيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، كمل يا ريس .. كمل مسيرتك، الشعب يريد السيسي رئيس".

وأصطف مواطنون على جانبي شارع طرح البحر أثناء مرور المسيرة حاملين صور الرئيس "السيسي" وأعلام مصر، في ظل أجواء من الوطنية والسعادة بين المواطنين.

وألقى سكان المنطقة الحلوى والورود على المشاركين بالمسيرة أثناء مرورهم من أسفل منازلهم التي تزينت نوافذها بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.