نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول مسيرة حاشدة بالأعلام لميدان الجلاء بالدقي لدعم الرئيس السيسي للترشح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت مسيرة تضم المئات من المواطنين للمشاركة في احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر المقرر تنظيمها مساء اليوم بميدان الجلاء بالدقي، ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

احتفالية ميدان الجلاء



وحمل المواطنين الأعلام واللافتات التي تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتأييده للترشح للانتخابات الرئاسية، مرددين هتافات «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

واستعدت محافظة الجيزة، صباح اليوم الإثنين، للاحتفالية الشعبية الكبرى، التي تنظم مساء اليوم احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر التاريخية المجيدة.

وتُنظم الاحتفالية الكبرى في ميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تنطلق في ربوع مصر المحروسة تعبيرا عن مشاعر الفرحة والفخر والاعتزاز بالذكرى الخمسين للحرب والانتصارات الباسلة.

وشهد ميدان الجلاء بمنطقة الدقي، تزيين لكافة محيطه بالأنوار، فضلا عن إقامة منصة ضخمة مقرر أن يقام من عليها الحفل الكبير، الذي يتضمن فقرات فنية وترفيهية وعروض غنائية وثقافية وتراثية متميزة وسط كرنفال جماهيرى حاشد.

ويشارك نخبة من نجوم الأغنية في مقدمتهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، بالغناء اليوم في مختلف ميادين مصر، حيث يشهد ميدان الجلاء في منطقة الدقي، تقديم المطربين إيهاب توفيق، وحكيم، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، مجموعة من أغانيهم الوطنية.