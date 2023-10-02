مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - بالأعلام واللافتات..

تحركت مسيرة حاشده تضم المئات من المواطنين الداعمين والمطالبين للرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وللمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر المقرر تنظيمها مساء اليوم بميدان الجلاء بالدقي.

احتفالية ميدان الجلاء

وشارك في المسيرة بعض أعضاء مجلس النواب، وعدد من المسؤولين والقيادات، دعمًا وتأييدا للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت الأنغام الوطنية.

وحمل المواطنين الاعلام واللافتات التي تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتأييده للترشح للانتخابات الرئاسية، مرددين هتافات: «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

واستعدت محافظة الجيزة، صباح اليوم الاثنين، للاحتفالية الشعبية الكبرى، التي تنظم مساء اليوم احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر التاريخية المجيدة.

وتُنظم الاحتفالية الكبرى في ميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات الرسمية والشعبية التى تنطلق فى ربوع مصر المحروسة تعبيرا عن مشاعر الفرحة والفخر والاعتزاز بالذكرى الخمسين للحرب والانتصارات الباسلة.

وشهد ميدان الجلاء بمنطقة الدقي، تزيين لكافة ميحطه بالأنوار، فضلا عن إقامة منصة ضخمة مقرر أن يقام من عليها الحفل الكبير، الذي يتضمن فقرات فنية وترفيهية وعروض غنائية وثقافية وتراثية متميزة وسط كرنفال جماهيرى حاشد.

ويشارك نخبة من نجوم الأغنية في مقدمتهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، بالغناء اليوم في مختلف ميادين مصر، حيث يشهد ميدان الجلاء في منطقة الدقي، تقديم المطربين إيهاب توفيق، وحكيم، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، مجموعة من أغانيهم الوطنية.

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مواطنون يحتشدون بميدان الجلاء دعما لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة