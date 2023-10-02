نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجراءات صارمة من البيئة بشأن وجود بدائل ذات عائد اقتصادى للفلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة ميدانية لعدد من المواقع بمحافظة الشرقية لمتابعة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة، رافقها فى الجولة عدد من قيادات الوزارة المعنية، حيث تتخذ المنظومة هذا العام منحى مختلف لايرتبط فقط بقش الأرز بل يتضمن تكثيف للجهود لمتابعة عدد من المحاور الأخرى الهامة لخفض التأثير من المصادر الثابتة كالمنشآت الصناعية والمتحركة كالمركبات وكذلك مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات بصفة عامة، بالإضافة إلى رفع وعى المواطنين بخطورة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.

وقد أستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد زيارتها بتفقد أحد مكامير الفحم المطورة بالزوامل مركز بلبيس، وأوضحت الوزيرة أنه يوجد بمحافظة الشرقية عدد 17 مكمورة مطورة بمراكز منيا القمح وأبو حماد وبلبيس، تم تنفيذها بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية، مُشيرة إلى وجود عدد 274 مكمورة عشوائية غير مطورة تعمل بالطريقة التقليدية، لافتةً إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحصر المكامير بالمحافظة حفاظًا على البيئة وحماية أراضى الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من المحليات والزراعة والرى، حيث تم استصدار قرار إزالة لجميع المكامير المخالفة، وتم مخاطبة السيد اللواء مدير أمن المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفعلية لها.

وقد عقدت وزيرة البيئة على هامش جولتها

لقاء مع السادة أصحاب مكامير الفحم المطورة للإستماع للمشكلات التى تواجههم والعمل على إيجاد حلول لها، وقد استعرض أصحاب المكامير خلال اللقاء اهم ما يميز المنتج الناتج عن المكمورة المطورة حيث تولد منتج من الفحم عالى الجودة صديق للبيئة ، ومنتح "خل خشب" والذى يستخدم فى الزراعة كسماد عضوى يزيد من إنتاجية الأرض، كما يتولد عنها بعض المخلفات كالرماد يستخدم أيضًا فى الزراعة.

كما توجهت وزيرة البيئة للجنه فحص عوادم المركبات لمتابعة أعمالها، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومدير أمن الشرقية، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009 ، مُشيرةً إلى أنه تم تنفيذ عدد 6 حملات فحص مفاجئة للمركبات بمراكز المحافظة تم خلالهم فحص عدد 409 مركبة منذ بداية عمل منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة ، تبين منهم مطابقة عدد 355 مركبة للحدود المسموح بها ومخالفة عدد 54 مركبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتخللت حملات الفحص حملات توعية للتنبيه وتوعية أصحاب المركبات المخالفة بضرورة ضبط موتور السيارة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وقد وجهت الوزيرة بضرورة عمل صيانه دورية لأجهزة فحص العوادم وأستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء.

واستكملت د. يا سمين فؤاد جولتها بزيارة أحد مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة الشرقية بمركز أبو حماد بقرية الجعفرية التى تم تجميع حوالى 650 طن قش أرز بواسطة المعدات الزراعية المملوكة لوزارة البيئة والتى تؤجر بسعر رمزى دعما من وزارة البيئة للسادة متعهدى جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية ، موضحةّ أن المساحة المنزرعة لمحصول الأرز بمحافظة الشرقية بلغت حوالى 298.622 فدان تم حصاد 70175 فدان بنسبة 27% وبلغت كميات التجميع لقش الأرز في مواقع التجميع المتابعة من قبل جهاز شئون البيئة بالشرقية حوالى 8600 طن والبالغ عددهم 34 موقع تجميع بمراكز محافظة الشرقية، وقد إلتقت الوزيرة بالسادة المتعهدين وأستمعت لمشاكلهم، كما وجهت السادة مسئولى فرع الشرقية بتكثيف حملات التفتيش والمرور على المحاور وأتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة تجاه المزارعين المخالفين بحرق القش، كما شددت على ضرورة توعية الفلاحين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتولدة عن قش الأرز حفاظًا على البيئة وجودة الهواء.