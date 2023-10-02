نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن تعلن تشكيل هيئاتها العليا على مستوى اللجان لبدء فعاليات دعم السيسي ودعوته للترشح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد فاروق، المنسق عام لحملة مواطن لدعم مصر، تحت شعار "كن مع الوطن"، أسماء منسقي الحملة في جميع محافظات مصر، وكذلك تشكيل الهيئة العليا للحملة، من أجل التحرك على الأرض وبدء تنفيذ خطة دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقرر فاروق، تكليف كرم دميان ميخائيل، منسق عام لجنة المواطنة بالجمهورية وعضو بالهيئة العليا بالحملة، بتشكيل أعضاء اللجنة وهيئة مكتبها على أعلى مستوى من الدقة والخبرة، لتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

وقال المنسق العام للحملة، إن تشكيل اللجنة العامة للمواطنة بالحملة جاء كالآتي:

كرم دميان ميخائيل

منسق عام لجنة المواطنة بالجمهورية

المستشار مجدي فوزي دواد

الأب كيرلس ميلاد منصور

المستشار غطاس يوسف غطاس

إسحق عدلي

فرح سمير حبيب

منسقي عموما القاهرة



عزت إبراهيم عزت

نائب لجنة المواطنة بشمال الصعيد

ياسر يوسف فواد القن

نائب منسق لجنة المواطنة بمحافظة أسيوط

المستشار نشات أنور خليل أبوالعز

نائب منسق لجنة المواطنة بمحافظة سوهاج



أبوالعز توفيق

نائب منسق لجنة المواطنة بمحافظة سوهاج

القبطان عصام فكري عازر

نائب منسق لجنة المواطنة بمحافظة الأقصر وأسوان