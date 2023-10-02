نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت الأمطار.. الآلاف يحتشدون بالميادين لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب آلاف المواطنين بميدان الجلاء، تحت تساقط الأمطار، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وللمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر.

احتفالية ميدان الجلاء

وشارك في الاحتفالية آلاف الشعب المصرى، وعدد كبير من القيادات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، دعمًا وتأييدا للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت الأنغام الوطنية التي أداها عدد من المطربين.

وحمل المواطنين الاعلام واللافتات في الميدان والتي تحمل صور الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتأييده للترشح للانتخابات الرئاسية، مرددين هتافات: «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

واستعدت محافظة الجيزة، صباح اليوم الاثنين، للاحتفالية الشعبية الكبرى، التي تنظم مساء اليوم احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر التاريخية المجيدة.

وتُنظم الاحتفالية الكبرى في ميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات الرسمية والشعبية التى تنطلق فى ربوع مصر المحروسة تعبيرا عن مشاعر الفرحة والفخر والاعتزاز بالذكرى الخمسين للحرب والانتصارات الباسلة.

وشهد ميدان الجلاء بمنطقة الدقي، تزيين لكافة ميحطه بالأنوار، فضلا عن إقامة منصة ضخمة مقرر أن يقام من عليها الحفل الكبير، الذي يتضمن فقرات فنية وترفيهية وعروض غنائية وثقافية وتراثية متميزة وسط كرنفال جماهيرى حاشد.

ويشارك نخبة من نجوم الأغنية في مقدمتهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، بالغناء اليوم في مختلف ميادين مصر، حيث يشهد ميدان الجلاء في منطقة الدقي، تقديم المطربين إيهاب توفيق، وحكيم، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، مجموعة من أغانيهم الوطنية.

IMG-20231002-WA0128

IMG-20231002-WA0127

IMG-20231002-WA0126