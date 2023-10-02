نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال احتفالية ضخمة.. الآلاف بالجيزة يطالبون السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد ميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، توافد آلاف المواطنين لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وللمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر.

احتفالية ميدان الجلاء

وشارك في الاحتفالية آلاف الشعب المصرى، دعمًا وتأييدا للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت الأنغام الوطنية التي أداها عدد من المطربين.

وشهد الميدان حمل المواطنين للاعلام واللافتات والتي تحمل صور الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتأييده للترشح للانتخابات الرئاسية، حيث حملت اللافتات الآتي « بنحبك يا سيسي».

واستعدت محافظة الجيزة، صباح اليوم الاثنين، للاحتفالية الشعبية الكبرى، التي تنظم مساء اليوم احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر التاريخية المجيدة.

وتُنظم الاحتفالية الكبرى في ميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات الرسمية والشعبية التى تنطلق فى ربوع مصر المحروسة تعبيرا عن مشاعر الفرحة والفخر والاعتزاز بالذكرى الخمسين للحرب والانتصارات الباسلة.

وشهد ميدان الجلاء بمنطقة الدقي، تزيين لكافة ميحطه بالأنوار، فضلا عن إقامة منصة ضخمة مقرر أن يقام من عليها الحفل الكبير، الذي يتضمن فقرات فنية وترفيهية وعروض غنائية وثقافية وتراثية متميزة وسط كرنفال جماهيرى حاشد.

ويشارك نخبة من نجوم الأغنية في مقدمتهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، بالغناء اليوم في مختلف ميادين مصر، حيث يشهد ميدان الجلاء في منطقة الدقي، تقديم المطربين إيهاب توفيق، وحكيم، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، مجموعة من أغانيهم الوطنية.

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