نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن أسماء الحاصلين على جائزة التميز الوظيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مختار جمعة عن أسماء الحاصلون على جائزة التميز الوظيفي من ديوان عام هيئة الأوقاف المصرية.

وذلك عملًا من الوزارة على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة، تم إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وسيتم التنسيق مع السادة رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بديوان عام الأوقاف والجهات التابعة لها والسادة مديري المديريات والإدارات ومديري مناطق هيئة الأوقاف وغيرهم من القيادات بشأن ترشيح المتميزين، وسيكون التكريم ماديًا ومعنويًا، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.

وإعطاءً للفرصة لا يحق للموظف الذي يفوز بالجائزة التقدم لها قبل مرور عامين من تاريخ حصوله عليها، بما يعني أنه يمكن للموظف المتميز التقدم للجائزة كل ثلاث سنوات وفق ما سبق نشره في هذا الشأن.

أسماء الحاصلون على جائزة التميز الوظيفي

وهم كالاتي:-

• السيدة/ غدير يسري محمد ـــ أخصائي بالمكتب الفني بمكتب رئيس مجلس الإدارة ـــ ديوان عام الهيئة (شهادة تقدير + عشرة آلاف جنيه).

• السيد/ أسامة أحمد محمود ـــ مدير إدارة المشروعات بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ـــ ديوان عام الهيئة (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

وفاز بجائزة التميز الوظيفي من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:

• السيدة / عبير زكي سيد عبدالله ـــ مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

هذا وقد فاز بها هذا العام من ديوان عام وزارة الأوقاف كل من:

المركز الأول: د/ عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة (شهادة تقدير + عشرة آلاف جنيه ).

المركز الثاني: أ/ رفيق إبراهيم القاضي مدير عام المكتب الفني (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

المركز الثالث: د/ أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

ومن العمال المتميزين العامل / مصطفى شعبان زكريا (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

وسيتم لاحقًا إعلان أسماء المتميزين من العاملين بالأوقاف والجهات التابعة على مستوى جميع المحافظات كل محافظة على حدة.