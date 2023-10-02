الرئيس السيسي: لقد حققنا معا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:37 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لقد حققنا معا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط، مؤكداً أننا لن تضعف عزائمنا أمام كل التحديات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الآن، الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذى انعقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم عرض ملخص للجلسات على مدار الثلاثة أيام، وأجزاء من تعقيبات الرئيس السيسى علي استعراض الوزراء خلال فعاليات المؤتمر.

واكتظت القاعة المخصصة للجلسة الختامية بالآلاف من المدعوين لحضور المؤتمر.