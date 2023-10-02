الرئيس السيسي: نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال مسيرة بناء الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:37 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عزائمنا لم تلن أو تضعف أمام كل هذه التحديات بل أعلن أبناء مصر وبناتها عن أنفسهم وخاضوا معركة بناء مصر وحققوا لها الإنجاز محققين المجد والفخر الوطنى.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن : "وقد كانت إرادة المصريين وما زالت المحرك الرئيسى والباعث الأساسى لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية الحديثة التي تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"شعب مصر العظيم ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال مسيرة بناء الدولة على أسس الحداثة ولديمقراطية إننا نجدد الهد معا للعمل على استكمال الحلم لمصرنا العزيزة".