فرحة بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:37 مساءً - حالة من الفرحة والسعادة خيمت على الآلاف من المشاركين فى الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيدة عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات، حيث رفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" والأغانى الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات ال 10 الماضية، فى شتى المجالات سواء صحة،تعليم، كهرباء، مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشاريع.

وكان المواطنون، قد طالبوا الرئيس بالترشح للرئاسة، وتوافد على المسيرات الحاشدة الآلاف من جميع مراكز محافظة المنوفية وتجمعوا فى شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الذى تزين بصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.