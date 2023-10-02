أشرف زكى: الرئيس السيسي يقدر الفن والقوى الناعمة.. وبنقوله كمل مشوارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:37 مساءً - قدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس السيسى قائلا:" شكرا فخامة الرئيس السيسى لاستجابته لطلب المصريين لاستكمال مسيرة الأمن والبناء والاستقرار، لأن هذا ما ننتظره من الرئيس، ونحن سعداء بأنه استجاب لهذه الدعوات من مختلف طبقات الشعب".

وأضاف أشرف زكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، أشكر الرئيس السيسى باسم الفنانين، وهو لم يبخل عن مصر، وأعلم حبه لمصر الطيبة.

أوضح أشرف زكى أن الرئيس السيسى أمر بتوفير الرعاية الكاملة الصحية والاجتماعية للفنانين، كما قام بلفتات إنسانية عظيمة للفنانين، وكرم بعض الفنانين، وهو يقدر الفن والقوى الناعمة، كما أن وجود الشركة المتحدة التى عرفتنا تضحيات الجنود والرئيس السيسى، ونثمن العديد من المواقف ونقدره ونقول له كمل مشوارك ياريس.