كولر يشرح بعض الأمور الفنية فى مران الفريق قبل مباراة إنبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:37 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس مصر.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن الأمور الفنية لمباراة نصف نهائي كأس مصر.‏

وخاض الفريق فقرة داخل الجيم، ثم واصل تدريباته البدنية على ملعب التتش، التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ اللاعبين كافة النواحي الخططية الخاصة بمباراة إنبي.‏

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة مع الفريق في الجزء الخاص ‏بتدريبات الكرة.‏

فيما شارك رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ‏مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بكدمة في الركبة وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي المصغر الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة.‏

وأدى رضا سليم تدريباته مع الأهلي التي اشتملت على جانب بدني وتقسيمة الكرة، والتي ‏حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي الخاص بمباراة إنبي في نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر التي تقام مساء الأربعاء المقبل.‏

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة ‏سانت جورج، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏

وحسم الأهلي تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على سانت جورج ‏بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ32.‏