حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا: سعداء بإعلان ترشح الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:37 مساءً - رحبت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا اليوم بإعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه على منصب رئيس الجمهورية.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استجاب لنداء عشرات الملايين من أبناء الشعب المصري للترشح لتولي المسؤولية الكبيرة والتي هو أهل لها.

وقال حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن إعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء تلبية لرغبة أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج على حد سواء وهو ما يعكس تفاعل السيد الرئيس مع أبناء الوطن.

وقال رؤوف خليل عضو حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا أن ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وقع من أنفسنا موقعا عظيما، لما للرئيس من مكانة في قلوب المصريين في الخارج والداخل أيضا، وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على حمل هذه المسؤولية الكبيرة.

وأخيراً، قال أحمد نصار الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج بالنمسا أن إعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي مثّل فرحة عظيمة عن كل المصريين الوطنيين وأن أبناء مصر في النمسا سعداء بهذا الإعلان وداعمين بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.