42 حزبا يوجهون الشكر للرئيس السيسى لتلبية رغبة القوى السياسية بالترشح للرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:37 مساءً - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على استجابته لمطالبة القوى السياسية وإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال مطر، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة أدخل السعادة على قلوب المصريين بل أدخل على نفوسهم الاطمئنان.

وقال النائب تيسير مطر، إن جميع قيادات وأعضاء حزب ارادة جيل أعربوا عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلانه هذا القرار فى ختام مؤتمر حكاية وطن.

وأشار إلى أن انطلاق مسيرات التأييد فى شوارع مصر كانت بمثابة رسائل حب من الشعب للقائد وأننا نعاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن نظل أوفياء له من أجل العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعا.