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أحمد جودة - القاهرة - سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 يسجل 2170 جنيهًا، يتأثر سعر الذهب مصر، بعوامل عالمية ومحلية مثل قيمة الدولار وأسعار الفائدة والتضخم، وتشهد أسواق الذهب محليًا انخفاضًا في سعر الذهب بعد ارتفاعه بشكل خيالي.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 يسجل 2170 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 يسجل 2170 جنيهًا

حرص المواطنين علي متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات على خلفية صعود الطلب وترقب المتعاملين، بالرغم من انخفاض سعر الاوقية في البورصات العالمية بأولى جلساتها الاسبوعي لأقل سعر في 6 اشهر.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها، على مدار الـ 24 ساعة:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2471 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2170 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1853 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 17296 جنيها.

عيار 21 بالمصنعية مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 للبيع والشراء عيار 21 الآن بيع وشراء بالمصنعية.. سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 في مصر عاجل - سعر الذهب يستمر في الانخفاض.. اعرف سعر الذهب الآن اشتري شبكتك الان.. انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الاثنين 2-10-2023 في مصر

رئيس شعبة الذهب يكشف أسرار أسعار الذهب

أوضح هاني جيد، رئيس شعبة الذهب، أن انخفاض أسعار الذهب محليا الأيام الأخيرة، يأتي إنعكاسا لانخفاض سعر الذهب عالميا، حيث وصلت سعر الأوقية لقيم متدنية لم تصل إليها منذ شهر مارس.

وتوقع رئيس شعبة الذهب، ارتفاع سعر الذهب مرة أخرى في بداية العام الجديد، منوها بأن هذا الوقت مناسب للشراء للراغبين في اقتناء المعدن النفيس.

سعر الذهب عالميا

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 يسجل 2170 جنيهًا

انخفض سعر الذهب عالميا، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وحتى تعاملات أمس الاثنين، مع تحرك مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية نحو الارتفاع، وفقد سعر الذهب عالميا، ما يقرب من 100 دولار، حيث هبطت سعر الأوقية من 1937 دولارا مع بداية سبتمبر الماضي إلى 1837 دولارا في آخر التحديثات.