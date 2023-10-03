السيسي يفاجئ المصريين.. رد فعل الرئيس بعد مطالبة المواطنين ترشحه لـ انتخابات الرئاسة؟ (تغطية خاصة)

أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. السيسي يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" الذي اختتم فعالياته، مساء الاثنين 2 أكتوبر 2023، في العاصمة الإدارية الجديدة، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصري.

رسميا.. السيسي يعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة 2024 (الكلمة كاملة فيديو)

تغطية خاصة.. "مصر بتفرح".. كواليس مطالبة السيسي لـ الترشح في الانتخابات الرئاسية.. وكيف فاجأ الرئيس المواطنين؟

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية، أبرز ما جاء من فعاليات على مدار يوم الاثنين 2-10-2023، من مسيرات نظمتها عدد من الأحزاب وشارك فيها آلاف المواطنين على مستوى محافظات مصر؛ للمطالبة وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاءت كواليس وأبرز الأحداث التي نشرتها بوابة الفجر عبر موقعها كالتالي:

فيديو لحظة إعلان السيسي ترشحه لـ انتخابات الرئاسة 2024