حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاربعاء 4-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 08:24 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: يوم متقلب ضاغط متقلب يحمل تحديات كثيرة مطلوب منك الهدوء حنى ولو شعرت بمعارضة حاول ان تتصرف بحكمة ولا تستخف بالأمور، فغالباً ما تتزامن مع أوضاع معقّدة تراوح بين التراجع المعنوي والانزواء والأحزان.

عاطفياً: تتحدث فتشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان.

صحياً: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجع.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: حظوظ مساعدة انجازات امل يرافقك في هذا اليوم الواعد بالفرص بحيث تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة.

عاطفياً: تبدو في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح.

صحياً: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: فرص سعيدة لقاءات مفرحة تتلقى التأييد ويثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية.

عاطفياً: لا تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العناد فهو يزيد الأمور تعقيداً وتشابكاً، بل حاول أن تكون ليّن العريكة معه.

صحياً: بادر سريعاً إلى حلّ المشاكل الصحية التي كانت تضايقك في المدة الأخيرة.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: تأجيل وتاخير تصعيد في المواقف اهمال ونقاشات غير منطقية في هذا اليوم الضاغط لذلك راقب جيّداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلاً في الآونة الأخيرة.

عاطفياً: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.

صحياً: كثرة الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعباً جسدياً ونفسياً، إنتبه لصحتك.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: تسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليدية، قد تنسيك بعض الهموم، وتحملك إلى عالم الأحلام والتناغم والانسجام. لكن حاول أن تنظم وقتك واعمالك وأن تصحح أخطاءك

عاطفياً: الوضع العاطفي يشكو بهتاناً أو جموداً أو جفاء، بانتظارك انقباض عاطفي لكنه سرعان ما يزول وتتأجج العواطف مجدداً.

صحياً: أوضاعك الصحية غير مريحة لذلك لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: ايجابيات منافسات ايجابية تناقش تحاور تاثيرك بالخرين جيد بالاضافة الى انه سيكون بانتظارك لقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ أحد مشاريعك.

عاطفياً: ربما يتعلّق بك بعضهم ويلاحقونك، بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون.

صحياً: خذ بنصائح الأصدقاء لأنهم مخلصون ويريدون لك التمتع بصحة ممتازة.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: قلق توتر مسؤوليات واهتمامات ايضافيةخفف من التسرع في قراراتك ومتتطلباتك التي تفوق قدراتك و لا تميل ‏إلى الاستسلام ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد.

عاطفياً: إذا كنت متزوجاً تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى.

صحياً: تكون الظروف ملائمة جداً ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: كل الاوضاع تتغير لصالحك في هذا اليوم المميز الذي يحمل فرصا ومساعدات كبيرة دعم ما يجعلك تتخطى المشاكل وتتقدم بخطوات ثابتة.

عاطفياً: تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل أو تغيير في المجال العاطفي.

صحياً: تكون الإغراءات كثيرة، إلا أن الوقاية خير من العلاج للمحافظة على صحة سليمة.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: تستقطب هذا اليوم الجيد والمهم فرصاً مالية مميزة تتعلق باستثمارات ومضاربات مالية وتحقق ربحاً ما.. لكنك معرض للصرف الإضافي حاول أن تدقق أكثر في ميزانيتك المالية.

عاطفياً: تعاطف مع الطرف الآخر وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون تشنّج أو غيرة أو تملّكية.

صحياً: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: تمتلك طاقة وحماسة ورغبة في التغيير مع معنويات مرتفعة جدا كذلك سيكون أمامك فرصة من العمر انتظرتها طويلاً فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة.

عاطفياً: لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك بالحبيب وتمضي معه وقتاً جميلاً وممتعاً.

صحياً: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط، حذار.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: حاول تاهيل علاقاتك وكن اكثر صبرا وخفف من حساسيتك المفرطة في هذا اليوم الثقيل فلكيا كما ان حالك النفسية المشوشة تؤثر سلباً في عملك فتشعر موقتاً بأنه ممل وفاشل.

عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب الغائب وتعيش توتراً مستمراً، لعلّ هذه التجربة تفيد في تقربك منه أكثر من قبل عندما تجتمعان.

صحياً: قد تكون عرضة لمرض خفيف يجبرك على ملازمة الفراش اضطرارياً ثم تتعافى وتعود إلى نشاطك.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 4-10-2023

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم الكثير من البشاير سفر لقاءات مشاريع جديدة تفام انسجام ديناميكية وعلاقة جيّدة بالزملاء وتشعر بالتوازن والتناغم مع الأجواء والمناخات حولك.

عاطفياً: يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط.

صحياً: إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك ولحسن خياراتك.