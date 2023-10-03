نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الغرف التجارية يشكر الرئيس على استجابته لمطالب الشعب بالترشّح للانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية بالمحافظات، واتحادها العام، وبالإنابة عن أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات دعامة الاقتصاد المصري، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستجابته لمناشدة أبناء مصر الأوفياء، بقبول الترشّح لفترة رئاسية جديدة؛ وذلك لضمان الاستقرار السياسي والأمني، وللمُضي قُدمًا في الثورة التشريعية والإجرائية، وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.

وقال الاتحاد في بيان له: “سنبدأ بقيادة الرئيس السيسي حصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر في البنية التحتية، لنخلق سويًا فُرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم، ولنحقق الرخاء الذي نصبوا إليه جميعًا، ويستحقه أبناء الوطن”.