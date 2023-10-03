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اتحاد الغرف التجارية يشكر الرئيس على استجابته لمطالب الشعب بالترشّح للانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية بالمحافظات، واتحادها العام، وبالإنابة عن أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات دعامة الاقتصاد المصري، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستجابته لمناشدة أبناء مصر الأوفياء، بقبول الترشّح لفترة رئاسية جديدة؛ وذلك لضمان الاستقرار السياسي والأمني، وللمُضي قُدمًا في الثورة التشريعية والإجرائية، وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.

وقال الاتحاد في بيان له: “سنبدأ بقيادة الرئيس السيسي حصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر في البنية التحتية، لنخلق سويًا فُرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم، ولنحقق الرخاء الذي نصبوا إليه جميعًا، ويستحقه أبناء الوطن”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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