اتحاد نقابات عمال مصر يشكر السيسي لاستجابته لنداء الشعب المصري بالترشح للانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - توجّه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري، وكذلك مناشدة الاتحاد العام، بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.

وقال الاتحاد في بيان له، إنه على العهد والوعد خلف الرئيس؛ لاستكمال ما بدأه من بناء الجمهورية الجديدة، وبذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب، لتحقيق رفاهية وازدهار لمصرنا الحبيبة.

وأضاف البيان: "حفظ الله مصر وطنًا عزيزًا آمنًا، وتحيا مصر".