نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفض رفع حصانة ودعوة الأحزاب لاختيار مُمثلي الهيئات البرلمانية.. تفاصيل جلسة "الشيوخ" اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، والتي انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اتخاذ العديد من القرارات الهامة، ومنها رفض طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وكذلك دعوة الأحزاب لاختيار ممثلي الهيئات البرلمانية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز ماجاء بالجلسة الافتتاحية على النحو التالي:

تلاوة قرارات رئيس الجمهورية



بدأت الجلسة الافتتاحية، لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (409) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.



كما شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (287) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

حفظ طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء



قرر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية، اليوم، حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد الأعضاء.



وقال وكيل مجلس الشيوخ: إن القرار جاء عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنص على أنه: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.



وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.



"الشيوخ" يدعو الأحزاب إلى اختيار ممثلى الهيئات البرلمانية

دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الأحزاب السياسية، لاختيار ممثلي الهيئات البرلمانية، وفقا للفقرة الأولى من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تفيد بأن كل حزب سياسي يقوم باختيار من يمثل الهيئة البرلمانية بداية دور الانعقاد، وعملا بهذه الفقرة يجب سرعة موافاة رئيس المجلس بأسماء ممثلي الهيئة البرلمانية.

وكيل "الشيوخ" يدعو الأعضاء لتسجيل رغباتهم في عضوية اللجان



دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، الراغبين في تعديل الانضمام لعضوية اللجان النوعية، تسجيل رغباتهم لدى الأمين العام للمجلس.

آليات انتخابات اللجان النوعية



يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، ويجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.



ويُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.



وتنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.



وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

وكيل "الشيوخ" موجهًا الشكر للرئيس: نسج حكاية وطن أعيد بناؤه



ألقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع.



وقال أبو شقة في نص كلمته: السيدات والسادة أعضاء مجلس الشيوخ الموقرين، مستعينين بالله تعالى نفتتح اليوم دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول بعد صدور قرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد، وأغتنم هذه الفرصة لأرفع إلى فخامته -باسمكم جميعًا - أسمى آيات الشكر والتقدير على كل ما قدمه لمصرنا الحبيبة، وضع مصر فى مكانها المتقدم بين الدول عالميا واقليميا، ومن إنجازات ليس لها مثيل من قبل، غيرت وجه مصر إلى ما تستحقه، على نحو أشاد به العالم أجمع، فنسج حكاية وطن أعيد بناؤه.



وأضاف: ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية العنيفة التي تعلمونها، وما لها من انعكاسات على الاقتصاد المصري، لا يزال ركب التنمية الشاملة يسير وفق ما خطط له.

الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر



وتابع: كل عام يتزامن افتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس مع احتفالنا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وهذه هى الذكرى الخمسون لهذا النصر المبين، الذي رد الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين، نصر يزداد شأنه والفخر به عامًا بعد عام، فتحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، الذي حقق ذلك النصر التاريخي منذ خمسين عامًا، وفى هذا العام قضى على آخر معاقل الإرهاب الأسود فى سيناء الحبيبة بفضل بسالة رجاله ورجال الشرطة المصرية، لتتحول سيناء من ساحة معارك فى الماضي إلى واحة تعمير ونهضة شاملة في الحاضر والمستقبل إن شاء الله.



وأوضح: ونحن نفتتح دور الانعقاد العادى الرابع، نتذكر ما أنجزه هذا المجلس من مهام خلال السنوات الثلاث المنصرمة نفخر ويفخر الشعب بها، ولذا نتمنى الحفاظ على ذلك النجاح، ومزيدًا من الجهد الممزوج بفكركم الثاقب المخلص، فى أداء رسالتكم الدستورية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرض عين



واختتم وكيل مجلس الشيوخ، نحن مقبلون على استحقاق دستورى هام وهو الانتخابات الرئاسية، عليكم فيها رسالة وطنية هامة، هي تبصير الناخبين بحقهم وواجبهم الدستوري فى المشاركة الإيجابية فيها، حقهم الذي يجب عليهم ألا يفرطوا فيه بالقعود عن الذهاب للجان الانتخاب والتصويت لمن يرون أنه الأقدر على قيادة البلاد فى هذه المرحلة التاريخية الهامة، وإقناعهم بأنه حق شخصي لا يجوز التفريط فيه، وأنه فى نفس الوقت هو واجب على الناخب أن يؤديه، كفرض عين لا يسقط بأداء غيره له ولا يجوز النكول عن أدائه، لما في ذلك من مخالفة للقانون، وامتناع عن اداء واجب يتحدد به حاضر البلاد ومستقبلها.