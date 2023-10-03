"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدنى بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أن تقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وأطيب التمنيات، بمناسبة هذه المناسبة الخالدة، التى ستظل دومًا مبعثًا للفخر والعزة للمصريين بقواتهم المسلحة".

وأضاف أن رجال القوات المسلحة قدموا أرواحهم ومازالوا من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن، مشيرا إلى أن هذا النصر العظيم أكد عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل، والتحام الشعب وراء قواته المسلحة.

وتابع: "ندعو الله أن يوفقكم سيادة الرئيس فيما تبذلونه من جهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".