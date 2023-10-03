وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوطنية للانتخابات الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 04:31 مساءً - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم 3 أكتوبر الجارى، السيد المستشار "وليد حمزة" رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُستشار "أحمد بندارى" مدير الجهاز التنفيذي للهيئة؛ حيث تناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج، وفقاً للقواعد والضوابط والقرارات المُنظمّة التي تضعها الهيئة الوطنية.

وأكد شكرى حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوةً بالاستحقاقات السابقة، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على مُمارسة حقهم وواجبهم الدستورى بالمُشاركة في هذا الاستحقاق الهام.

وفى سياقٍ مُتصل، ألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مُحاضرة بمقر الوزارة للسُفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة القادمة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.