رونالدو يقود التشكيل المثالى للجولة الثامنة بالدورى السعودى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - تصدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، التشكيل المثالى للجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجارى 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمى للدوري السعودي على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، التشكيل المثالى للجولة الثامنة من مسابقة الدوري والذى شهد النجم البرتغالى رونالدو.

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو جدول هدافين الدوري السعودي برصيد 10 أهداف، بعدما أحرز هدفًا فى فوز العالمي أمام فريق الطائي، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة، على ستاد "الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة.وجاء التشكيل المثالي للجولة الثامنة بالدوري السعودي كالتالى:

حارس المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: سلطان الغنام، فاروق شافعي، كوليبالي، بوركا.

خط الوسط: ستالشيو، سافيتش، تاليسكا، زيلارايان.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريستيان تيو.