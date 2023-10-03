نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائد العام للقوات المسلحة ينيب قادة الجيوش الميدانية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم خلال المراسم المحافظين ومديري الأمن للمحافظات التي تقع بنطاق المسئولية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.