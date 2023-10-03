رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف الدولة جنيها واحدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - تحدث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن نقل المقرات الحكومية الى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "إحنا مش بنعزل.. ولكن الموضوع نقلة حضارية ونوعية حقيقية لخلق بيئة مناسبة للموظف حتى يؤدي عمله".

شدد رئيس الوزراء خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، على التركيز الشديد على البرامج التى يحصل عليها الموظف، مشيرا إلى أن أى مدينة جديدة تكون تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حول ما أثير عن تحمل ميزانية الدولة استثمارات العاصمة الإدارية، قال مدبولي: "تم إنشاء شركة للعاصمة الإدارية الجديدة تدار بقوانين الشركات مثل منظومة القطاع الخاص.. يشارك فيها جهات الدولة ولكن لها ميزانية مستقلة ولم تكلف الدولة جنيها واحدا، ولم تكن هناك أى مصاريف على موازنة الدولة تحت مسمى العاصمة الإدارية الجديدة..لكن تم إتاحة الأراضى للقطاع الخاص لتنمية شركة العاصمة الإدارية ليصبح لديها عائد وموارد "هي مش هتصرف وخلاص" ..ووصل حجم الأصول والاستثمارات بالشركة 255 مليار جنيه، في حين بلغت عوائد وايرادات بأكتر من 20 مليار، وأرباحها تجاوزت 16.5 مليار جنيه..كما سددت ضرائب للدولة 4.5 مليار جنيه".