عضو الجالية المصرية بجنيف: أدعم الرئيس السيسى لتكملة بناء مصر الجديدة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - أعلن سيد صالح حسن عضو الجالية المصرية في جنيف، تأييده لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية لتكملة بناء مصر الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.