قيادى بـ"المصرى الديمقراطى": الانتخابات الرئاسية فرصة جيدة .. وفريد زهران مناضل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - قال الدكتور حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، وقيادى بحزب المصرى الديمقراطي، إن مشاركة الحزب بالانتخابات الرئاسية فرصة جيدة لاستعادة المجال السياسي بشكل جيد، والحزب لديه أمل دائم للاشتباك مع أى استحقاق انتخابى وأى محاولة لتوسيع المجال السياسي، فالحياة السياسية لن تقوى إلا بقدرة الأحزاب على التضحية من أجل هذا الهدف.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن زهران أحد المثقفين السياسيين المهمين والمناضلين على مدار 40 سنة فى المجال السياسي.

وواصل :"أتمني أن يكون المجال السياسي ساحة لتقديم البدائل في ظل الخبرات الحقيقية القادرة على حل مشكلات مختلفة في مصر، ولدينا فرصة لمخاطبة الرأي العام في وجود أحزاب وأشخاص أقوياء جديرون بالدعم، علينا الدفع بكل قدراتنا ليثق المواطن فينا وأتمني التوفيق للجميع والأحزاب الأخرى".