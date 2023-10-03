نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الهيئة العليا لحملة مواطن يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة: قادر على وضع مصر في الطريق الصحيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مجدي علام، المنسق العام للنقابات، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الفترة الراهنة تستدعي الاتحاد واختيار شخصية قادرة على وضع مصر في الطريق الصحيح.

وأوضح علام، أنه يشكر السيسي على استجابته السريعة لنداء الشعب والنزول إلى رغبته وإعلانه أمس الترشح لولاية جديدة، لأنه يستحق إكمال مسيرته وبناء تاريخ الجمهورية الجديدة، والشعب سيكون داعم قوي وخلف القيادة السياسية لتحقيق المسار التنموي والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.