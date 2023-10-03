نقيب الصحفيين: حينما نتحدث عن حرب أكتوبر نقف أمام تضحيات الشهداء تقديرًا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تشرفت بحضور أمهات وشقيقات وأبناء شهداء أعظم الانتصارات مصر الحديث إن لم يكن أعظمها على الإطلاق.

وأضاف خلال كلمته بندوة "المرأة صانعة الأبطال..شريك فى تحقيق النصر"، التي عقدتها لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، أننا لا نملك إلا الانحناء فخرًا للشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل هذا الوطن.

وأكد "البلشي" أنه حينما يتم الحديث عن دور المرأة فلا بد من الحديث عن دور لجنة المرأة برئاسة الزميلة دعاء النجار، التي تعقد سلسلة من ندوات المهمة.

وتابع: "حينما نتحدث عن حرب أكتوبر نقف أمام تضحيات الشهداء تقديرًا وانحناءً وإجلالًا لما قدم من تضحيات

كاشفة عن محبة الشعب العظيم".

وتحدّق في الندوة لدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومى للمرأة، ومن أسر الشهداء السيدة نهلة أحمد ابنة الشهيد البطل مقدم أحمد حسن أحد أبطال سلاح الدفاع الجوى بحرب أكتوبر المجيدة، والسيدة هيام حامد أرملة الشهيد البطل رائد طيار سليمان ضيف الله أحد أبطال حرب أكتوبر، والسيدة صباح يوسف والدة الشهيد الرائد وائل كمال الذي استشهد في أحداث مطار العريش عام 2017 ضمن كتيبة الأبطال 103 صاعقة كتيبة العقيد أركان حرب "أحمد منسي".

وتضمّنت سلسلة ندوات حول دور المرأة فى حرب أكتوبر وما بعدها من معارك وأزمات كعمود الخيمة بالنسبة للمجتمع فهى صانعة الأبطال والحامية لجبهة الأمان الأسرى والإنسانى.