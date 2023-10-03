حزب العدل يعلن دعمه لفريد زهران بالانتخابات: المستقبل لن يأتى إلا بشراكة أبنائه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 07:25 مساءً - أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، دعمه للمرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران، قائلاً: "نقدمه كنسبة للتغيير الذى تحدثنا كثيرا عنه فى البرلمان، ونشارك فى الانتخابات إيمانا بالديمقراطية الحقيقية الموضوعية".

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "افتحوا المجال، وأتيحوا الفرص، وقفوا على مسافة واحدة، واجعلوا الاختلاف من أجل الوطن لا عليه.. فهذا الوطن يستحق الكثير، والمستقبل لن يأتى إلا بشراكة أبنائه.. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر".

وأشار إلى أن المواطن المصري يواجه ظروف سياسية واقتصادية صعبة تتطلب المعالجة وتغيير الأوضاع للأفضل، ونحتاج لانتصار حضارى آخر يتواكب مع المستقبل وتحدياته، والحزب يستهدف الانتقال السلمي الديمقراطي ونطلب ثقة الشعب المصري.

وواصل: "لن يستطيع أحد الوقوف أمام المستقبل بآليات وطرق الماضي والمستقبل سينتصر ولنا في يناير ويونيو العبرة، ولهذه الأسباب ندعم فريد زهران رغم كل الظروف والتحديات".