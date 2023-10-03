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أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب استقر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، بعد موجة انخفاضات عِدة الأيام السابقة، في كافة محلات ومتاجر الصاغة في محافظة القاهرة حيث سجل عيار 21، 2205 للشراء، و2250 للبيع في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر (مباشر الآن Golden Price)

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سعر الذهب اليوم ختام التعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

سعر الذهب اليوم.. عيار 24

سعر الذهب عيار 24

2542.75 جنيه مصري للشراء

2571.5 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 22

سعر الذهب عيار 22

2331 جنيه مصري للشراء

2357.25 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 21

سعر الذهب عيار 21

2205 جنيه مصري للشراء

2250 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 18

سعر الذهب عيار 18

1907.25 جنيه مصري للشراء

1928.5 جنيه مصري للبيع

سعر الجنية الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

سجلَ سعر الجنية الذهب اليوم في مصر:

18000 جنيه مصري للبيع

17800 جنيه مصري للشراء

عيار 21 وزن صافي، دون المصنعية.

سعر الذهب اليوم ختام التعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

إن قيمة مصنعية أسعار الذهب تختلف باختلاف محال الصاغة، ومن تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، فـ تتراوح قيمة المصنعية لجرام الذهب الواحد مابين 30 و65 جنيهًا، وبحد أقصى ما بين 7% و10% للجرام.

سعر الذهب اليوم ختام التعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

سجلَ سعر أوقية الذهب اليوم..

1914 دولارًا للأوقية بيع.

1912 دولارًا للأوقية شراء.

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سعر الذهب عالميًا

شهد سعر الذهب عالميا تراجع في مستوى الأسعار بالبورصة ضمن التعاملات الفورية، ليصل عند مستوى 1900 دولار للأوقية، بنسبة تراجع 0.89%، وسجل آخر إغلاق 1،915،93 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم.. أبرز كلمات المعدن الأصفر البحثية

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