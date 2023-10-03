قوى النواب: نشكر الرئيس السيسي باسم 250 ألف عامل لتلبية نداء ملايين المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 08:22 مساءً - أعرب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، عن سعادته وشكره وتقديره، للرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية نداء ملايين المصريين وإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، لمواصلة الإنجازات لبناء "الجمهورية الجديدة"، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصرى، والاستمرار فى تطوير الحياة السياسية والحزبية، فضلا عن تنفيذ المخرجات التى أفرزها الحوار الوطنى التى من شأنها إيجاد قوانين وقرارات تسهم إلى حد كبير فى حل المشاكل الضخمة التى تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل : أن الرئيس السيسى نجح فى إنشاء الدولة المصرية من جديد، مؤكدا أن الانجازات التى تحققت فى عهد الرئيس خلال السنوات العشر الأخيرة غير مسبوقة، وأنه هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد فى المرحلة المقبلة لاستكمال هذه الانجازات لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأشاد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بكلمات الرئيس فى ختام مؤتمر حكاية وطن، التى شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم ووعده بأن تكون تلك الفترة امتدادا لسعى مصر وشعبها، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو رجل المرحلة المقبلة، عرفانًا بما قدمه فى بدايات أعقاب يناير 2011 وصولًا إلى 30 ثورة يونيو 2013 التى أنقذت البلاد من الجماعة الإرهابية التى حاولت النيل من استقرار وأمن البلاد، وأنه خلال الفترة الماضية نجح فى حماية الدولة المصرية من كل المخططات، ويحقق كل انواع الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين رغم التحديات العالمية.

ودعا النائب عادل عبد الفضيل فى ختام تصريحاته كل المصريين إلى أهمية المشاركة بإيجابية فى الاستحقاق الدستورى، من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذى يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار، لتكون بدايةً حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا دون تجاوز أو تجريح.

واختتم تصريحاته: "وفق الله الرئيس عبد الفتاح السيسى وحفظه لشعبه أبدَ الدهر".